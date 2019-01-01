رجل رائع - رجل مخيب | تشيلسي ومانشستر يونايتد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد

أقصى مانشستر يونايتد مضيفه تشيلسي من دور الستة عشر لكأس كاراباو بعدما نجح في التغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في القمة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وشهدت الليلة مباراة أخرى مثيرة بين ليفربول وآرسنال نجح فيها الريدز في التغلب على الجانرز بركلات الجزاء بعد التعادل في الوقت الأصلي بخمسة أهداف لمثلها.

وفي مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي بدت الأمور متوازنة في ظل بحث كلا الفريقين عن الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من أجل الذهاب بعيدًا في البطولة.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة.

رجل رائع - ماركوس راشفورد

قدم ماركوس راشفورد مباراة رائعة ونجح في تسجيل هدفي مانشستر يونايتد خلال المباراة وكان مفتاح الوصول إلى مرمى تشيلسي طوال الشوطين.

قدم راشفورد مشاهمة كبيرة في وصول مانشستر يونايتد إلى المرمى بشكل متكرر من خلال لمساته وتحركاته والأداء الكبير الذي قدمه.

واستعاد راشفورد من جديد إشادة الجماهير بعدما كان أداؤه محل انتقادات من قبل الكثيرين في الفترة الأخيرة، ليستحق الاختيار كرجل رائع للمباراة.

رجل مخيب - كورت زوما

قدم زوما مباراة متواضعة على مستوى التمركز والتحركات والأخطاء الفردية وكان سببًا في وصول لاعبي مانشستر يونايتد إلى مرمى البلوز.

وعلى الرغم من تصاعد أدائه في الفترة الأخيرة، إلا أنه ظهر بنفس المستوى المخيب الذي بدأ به الموسم وكان نقطة ضعف واضحة للفريق اليوم.

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وعلى ذلك، استحق كورت زوما أن يقع عليه الاختيارليكون الرجل المخيب لقمة اليوم بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.