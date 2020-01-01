رجل رائع - رجل مخيب | تشيلسي وليفربول

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مواجهة تشيلسي وليفربول

واصل ليفربول سقوطه في الآونة الأخيرة، وهذه المرة بالهزيمة على يد تشيلسي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

هذه هي الهزيمة الثالثة لليفربول في آخر شهر، حيث هُزِم في البداية على يد أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف، ثم على يد واتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال اللقاء

رجل رائع - روس باركلي

قدم روس باركلي مباراة رائعة في واحدة من المواجهات التي لعب فيها دورًا كبيرًا في انتصار فريقه هذا الموسم ليعزز إمكانية العودة للعب بشكل أساسي مرة أخرى.

وسجل باركلي الهدف الثاني والذي أمن انتصار تشيلسي من تسديدة مميزة سكنت الزاوية اليمنى للحارس أدريان الذي لم يستطع التعامل معها لقوتها ودقتها.

وسدد باركلي 3 كرات على المرمى، كما قام بمراوغتين ناجحتين، وتدخل واحد ناجح، وفاز بـ 3 ثنائيات، ووصلت نسبة تمريراته الناجحة إلى 76%.

وعلى ذلك، ولدوره الكبير في تحقيق تشيلسي للفوز والتأهل اليوم إلى ربع نهائي أقدم المسابقات الكروية في العالم، استحق روس باركلي أن يكون رجل المباراة الرائع.

رجل مخيب - أدريان

قدم حارس مرمى ليفربول البديل مباراة متواضعة، ولم يكن فيها في الموعد رغم أنه قدم مباريات مميزة في المواعيد التي شارك فيها من قبل بدلًا من البرازيلي أليسون بيكر.

وأخطأ الحارس الإسباني خطأ كبيرًا لا يغتفر في كرة الهدف الأول والتي سجلها ويليان، حيث اصطدمت الكرة بيده وتحولت إلى المرمى رغم أنها سُددت في المنتصف.

ليفربول يستمر في السقوط ويُهزَم من تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وعلى ذلك، استحق أدريان أن يكون رجل المباراة المخيب، في مباراة لم يظهر فيها ليفربول بالوجه المنتظر ليواصل فيها خيباته المتتالية مؤخرًا.