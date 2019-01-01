رجل رائع - رجل مخيب | تشيلسي × ليستر سيتي

تقييم جول

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

سقط تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه ليستر سيتي بهدف لمثله في ختام مواجهات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز، التي جرت على ملعب "ستامفورد بريدج" في أول ساعات المساء.

رجل رائع: جيمس ماديسون .. ليستر سيتي

لا شك أبدًا أن المباراة شهدت تألق أكثر من لاعب، على سبيل المثال الشاب ماسون مونت، أجاد بشكل لا بأس به في الشوط الأول، لدرجة يمكن اعتباره رجل هذا الشوط، أيضًا صاحب هدف تعادل الثعالب ويلفريد نديدي، لكن بالنظر إلى رجل المباراة الأول، سنجد أنه من قلب موازين الشوط الثاني جيمس ماديسون.

وشاهدنا كيف صنع الفارق لفريقه منذ بداية الشوط الأول، وهو يفعل كل شيء في كرة القدم في الثلث الأخير من الملعب، كما فعل في الدقائق الأولى، ببعثرة المدافعين من الجهة اليمنى، ثم تصويبته القوية، بخلاف فرصته الثانية التي شق فيها الدفاع نصفين على خط منطقة الجزاء، وفي الأخير سدد فوق العارضة.

رغم الأداء الجيد والتطور الملحوظ 👌

تشيلسي يفشل في اقتناص أول ثلاث نقاط بالدوري 🤷‍♂️ pic.twitter.com/QWHl22dud9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 18, 2019

ويكفي أنه كان قاسمًا مشتركًا في جُل الفرص التي أتيحت لليستر في الشوط الثاني، على غرار ما فعله مع كيبا بالمرور منه مرتين، ثم مرر لفاردي لكن الدفاع أبعدها، وفي الأخير تكفل بإرسال العرضية التي سجل منها نديدي هدف التعادل.



رجل مخيب: كورت زوما .. تشيلسي

للمباراة الثانية على التوالي، يتسبب كورت زوما في كوارث على دفاع تشيلسي، فبعد هداياه أمام مانشستر يونايتد، عاد اليوم ليكتفي بشرف المشاهدة بجانب كريستينسن، وبعيدًا عن سهولة المرور منه في المواجهات المباشرة، فهو المسؤول الأول عن هدف الثعالب، بسبب سوء توقعه للعرضية التي جاء منها الهدف، لذا يستحق أن يكون الرجل المخيب في تشيلسي للمباراة الثانية على التوالي.