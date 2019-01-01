رجل رائع - رجل مخيب | تشيلسي × ساوثهامبتون
التعليقات()
Getty
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
اكتفى فريق تشيلسي بالتعادل السلبي مع ضيفه ساوثهامبتون، في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.
المباراة كانت تعني الكثير للبلوز، من أجل حصد الثلاث نقاط ضمن صراع الأربعة الكبار، ولكنه خرج بأداء ونتيجة محبطة.
رجل رائع - أنجوس جان
حارس ساوثهامبتون يعتبر هو اللاعب الأبرز والأفضل في المباراة، لدوره الكبير في خروج فريقه بنقطة.
أنجوس حافظ على نظافة شباكه بصعوبة، بعد التصدي لخمس كرات خطيرة من البلوز.
وأثبت الحارس الشاب أنه يستحق مكاناً أساسياً بفريقه بفضل تصدياته الحاسمة بأوقات صعبة في المباراة، حيث يعتبر هو الحارس الثاني للقديسين.
رجل مخيب - ألفارو موراتا
كالعادة يغيب المهاجم الإسباني عن الصورة في معظم الأوقات، وعندما يظهر لا يقدر الإضافة المطلوبة.
اختفى موراتا كثيراً وبفترات ظهوره أهدر بعض الكرات السهلة، التي كانت كفيلة لترجيح كفة فريقه.