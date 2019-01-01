رجل رائع - رجل مخيب | برشلونة وسيلتا فيجو

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة برشلونة وسيلتا فيجو.

حقق فريق برشلونة الفوز على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٣ من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة العديد من التقلبات بعدما تقدم برشلونة وتعادل سيلتا فيجو ثم عاد ميسي وسجل ثنائية مجنونة من ركلات ثابتة.

في الأسطر المقبلة نستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - ليونيل ميسي

الحديث عن أحقية أي لاعب آخر دون ميسي أن يكون أفضل لاعب في المباراة سيكون محض هراء في ظل كل ما قدمه الأرجنتيني هذه الليلة.

ميسي سجل ثلاث مرات من ركلة جزاء وضربتين ثابتتين ونجح في العودة من بعيد لسباق هداف الليجا بسبب شباك سيلتا فيجو المرحبة بأهدافه.

بعيدًا عن ذلك صنع الفرص كالعادة ومنح الهدايا لزملائه في أرض الملعب بل حتى ظهر في الدفاع خلال أكثر من لقطة في وضعية غير معتادين عليها منه.

رجل مخيب - روبن بلانكو

ربما يختلف البعض مع هذا الاختيار كون روبن بلانكو هو حارس المرمى وآخر المسؤولين عن أهداف اليوم كونها جاءت جميعها من ركلات ثابتة أو تسديدات بعيدة المدى.

لكن طوال المباراة لم نشاهد سوى إنقاذ وحيد مميز له من كرة جريزمان التي منحها له ليونيل ميسي في الشوط الثاني، ما دون ذلك كان أداءه أقل من العادي.

وفي الضربتين الثابتتين كان من أسباب الأهداف لفشله في إيقاف الحائط بشكل صحيح وفي التعادل مع كرتي ميسي.