رجل رائع _ رجل مخيب: برشلونة وسلافيا براج

تعرف على الرجل الرائع والرجل المخيب لمباراة برشلونة وسلافيا براج..

عجز برشلونة عن تحقيق الانتصار على ضيفه سلافيا براج، وتعادل معه سلبيًا في المباراة التي أُقيمت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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والآن لنتعرف على الرجل الرائع والرجل المخيب لهذه المباراة.

رجل رائع: أوندير كولار - سلافيا براج

قدم كولار مباراة كبيرة وقدم أيضًا تصديات أقل ما توصف بالعالمية كانت سببًا في بقاء فريقه داخل المباراة حتى اللحظات الأخيرة.

سيظل التصدي الذي قدمه لكرة ميسي هو تصدي المباراة بدون نقاش، ردة فعل عالية وتألق بالغ.

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رجل مخيب: أنطوان جريزمان - برشلونة

أداء سيء جدًا قدمه أنطوان جريزمان، فلم يظهر اللاعب في أي كرة خطيرة تذكر، وكان عائقًا على خط هجوم فريقه.

كان من الغريب استمراره في الملعب في الوقت الذي أخرج فيه إرنستو فالفيردي المتألق عثمان ديمبلي، ولكن يمكن القول بوضوح أن جريزمان كان الرجل الأسوأ في الفريقين اليوم.