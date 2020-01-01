رجل رائع - رجل مخيب | برشلونة وأتلتيكو مدريد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد

سقط برشلونة بالتعادل الإيجابي 2-2 في لقاء الجولة 33 من الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد ليمنح ريال مدريد الصدارة وفرصة لزيادة الفارق.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد احتساب 3 ركلات جزاء، منها واحدة اتفق كثيرون على كونها وهمية لصالح أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة على المستوى الفني وبعيدًا عن كل ما يقال عن التحكيم.

المزيد من الفرق

رجل رائع - ساؤول

نجح متوسط ميدان أتلتيكو مدريد في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء نفذهما بنجاح لينقذ أتلتيكو مدريد من الخسارة ويمنحه نقطة غالية.

وقام ساؤول بدور دفاعي كبير، حيث قام بـ 9 تدخلات ناجحة أثرت في منع برشلونة من القيام بالهجمات بشكل مريح ومعته من الوصول إلى المرمى في أحيان كثيرة.

وبناء على ما قام به على مستوى تسجيل الأهداف في مواقف صعبة وعلى مستوى الأدوار الدفاعية استحق ساؤول نيجيز أن يكون رجل المباراة الرائع.

رجل مخيب – أرتورو فيدال

قدم أرتورو فيدال مباراة مخيبة كعادته في الفترة الأخيرة على عكس ما اعتاد أن يقدمه قبل فترة التوقف الطويلة التي سبقت عودة النشاط من جديد.

وتسبب فيدال في ركلة جزاء بعدما عرقل كاراسكو في شوط المباراة الأول، في الوقت الذي كان يتقدم فيه برشلونة بهدف ويمهد لفرض سيطرته على المباراة.

وخسر فيدال أكثر من كرة كما ابتعدت تدخلاته الدفاعية المعتادة عن الواجهة في أكثر المباريات التي احتاجه فيها برشلونة، والغريب أنه ظل في الملعب.

وعلى ذلك، استحق أرتورو فيدال وبلا منازع أن يقع عليه الاختيار كرجل المباراة المخيب اليوم، في مباراة غالبًا ستفقد برشلونة لقب الليجا إكلينيكيًا.