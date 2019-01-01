رجل رائع – رجل مخيب| برشلونة × ليفربول

الأفضل والأسوأ في مباراة برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق برشلونة الفوز بثلاثية دون رد على ضيفه ليفربول في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

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رجل رائع – ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني واصل ابداعاته وقدم ليلة ملحمية جديدة من ليالي الأبطال، وذلك بإحرازه لهدفين من أصل ثلاثة أهداف في المباراة.

مجهود ميسي في الشوط الثاني أحبط سيطرة ليفربول النسبية في بداية الشوط الثاني ومجهودها للتعادل، وربما قادهم لوضع قدم في المباراة النهائية.

الهدف الثاني لميسي والثالث لبرشلونة جاء من ركلة حرة بيسراه لم يستطع ثاني أغلى حارس مرمى في العالم التعامل معها.

رجل مخيب – أليسون بيكر

خسر ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بسبب أخطاء حارسه الألماني لوريس كاريوس الكارثية، الأمر الذي دفع إدارة ليفربول للتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر وجعله ثاني أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

ولكن على ما يبدو فأن بيكر يغيب عن التحديات الكبرى لفريقه، ولم يقدم أي شيء يشفع له أمام البلوجرانا، على عكس نظيره مارك أندري تيرشتيجن حارس برشلونة، الذي له نصيب من الإشادة بعد فوز برشلونة واقترابه من التأهل للنهائي.