رجل رائع - رجل مخيب | برشلونة × فياريال

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة الأسبوع السادس لليجا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب برشلونة على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الأسبوع السادس لليجا على ملعب كامب نو.

سجل أهداف اللقاء أنتوان جريزمان وأرتور في الدقيقتين 6 و15 لبرشلونة، فيما سجل سانتي كازورلا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 44.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – سانتي كازورلا

ليس لأجل الهدف فقط، فاللاعب البالغ من العمر 34 عاماً قدم كل ما بوسعه لأجل فريقه في كامب نو.

كازرلا قدم 5 تمريرات مفتاحية، أكثر من أي لاعب آخر في الملعب، إذ يليه زميله جيرارد مورينو وخصميه سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبيليه ولكل منهم تمريرتين.

أيضاً وصلت دقة تمرير كازورلا إلى 93%، بواقع 28 تمريرة صحيحة من أصل 30، كما نجح في محاولتيه للمراوغة.

رجل مخيب – مارك أندريه تير شتيجن

قدر الحراس الكبار في قمة المستويات، الخطأ ممنوع. الألماني أخطأ في تقدير كرة هدف كازورلا التي غالطت يده الطائرة باتجاهها.

سيرجي روبرتو بدوره لم يقدم مباراة جيدة في مركزه بخط وسط الكتلان، استمراراً لمباراة أخرى عانى خلالها دفاع برشلونة مقارنةً بما قدمه الفريق من خطورة هجومية.