رجل رائع - رجل مخيب | برشلونة × فالنسيا

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة برشلونة وفالنسيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حقق برشلونة انتصارًا عريضًا على حساب ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ليواصل تصحيح أوضاعه بعد بدايته المتذبذبة في الموسم الحالي للدوري الإسباني.

ولعب برشلونة من جديد بدون نجمه ليونيل ميسي، ولكنه استعاد مهاجمه لويس سواريز والذي شكل ثنائية قوية مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الخط الهجومي للبارسا.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة.

رجل رائع - أنسو فاتي

قدم الشاب الصاعد فاتي مباراة كبيرة أمام فالنسيا على الرغم من عدم إكماله المباراة وخروجه مبكرًا، إلا أنه كان أفضل لاعب في الملعب طوال فترة تواجده داخله.

وسجل فاتي الهدف الأول مبكرًا، أي بعد مرور دقيقتين فقط من عمر المباراة بطريقة رائعة، واستمر في صناعة الخطورة ليسجل دي يونج الهدف الثاني بعده بخمسة دقائق فقط.

وبعد مرور أقل من 60 دقيقة، غادر فاتي الملعب تحت تصفيقات الجماهير في مشهد افتقده الكامب نو منذ فترة طويلة في التعامل مع ناشئي الفريق.

رجل مخيب – جابرييل باوليستا

ظهر دفاع فالنسيا بشكل هش كما كان متوقعًا أن يظهر الفريق كاملًا بعد المستجدات التي حدثت في الأيام الأخيرة والتي انتهت بإقالة المدير الفني للفريق مارسيلينو.

وعلى الرغم من تقديم سليسين حارس برشلونة السابق لمباراة سيئة وتلقيه خمسة أهداف كاملة منها أهداف من أخطاء مباشرة منه، إلا أنه تصدى لعدد من الكرات الخطيرة في نهاية المباراة.

بين المطرقة والسندان.. كيف يحل جوارديولا معضلة لابورت؟

وبذلك حجز باوليستا لقب رجل المباراة المخيب بعد أدائه الهزيل طيلة المباراة وتسببه في تسجيل أكثر من هدف في شباك فريقه لسوء تمركزه وأخطائه الساذجة.