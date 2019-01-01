رجل رائع - رجل مخيب| برشلونة × ريال مدريد

الأفضل والأسوأ في كلاسيكو كامب نو بين ريال وبرشلونة

اكتفى برشلونة بالتعادل الإيجابي 1/1 مع غريمه التقليدي ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الهدف الأول جاء عن طريق الإسباني لوكاس فاسكيز، من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه كرة زميله كريم بنزيمة، بينما عادل مالكوم النتيجة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني

رجل رائع - مالكوم

تعرضت جماهير برشلونة لصدمة كبيرة، برؤية مالكوم في التشكيل الأساسي للفريق، على حساب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الجناح البرازيلي فاجأ الجميع بمستوى مبهر وأداء مميز طوال فترة تواجده قبل الخروج في الشوط الثاني، وكان اللاعب الأكثر تأثيرا بالفريق الكتالوني.

يكفي مالكوم تسجيله هدف التعادل لبرشلونة، ليمنح فريقه الأمل في العودة من أجل الصعود في مباراة الإياب.

رجل مخيب - كوتينيو

في ظل غياب ميسي عن التشكيل الأساسي لبرشلونة، وغياب حساسية المباريات عن مالكوم، وضعت جماهير برشلونة آمالها على البرازيلي كوتينيو.

وعلى عكس المتوقع كان مالكوم أكثر ظهوراً منه، بل اختفى كوتينيو تماماً عن المشهد وانعدمت الخطورة من جهته.

ظهور آخر للنسيان من صانع ألعاب برشلونة، في غياب تام للفاعلية بالثلث الأخير من الملعب ليلجأ فالفيردي لاستبداله.