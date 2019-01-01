رجل رائع - رجل مخيب| برشلونة × ايبار

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة برشلونة وايبار..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب برشلونة على ضيفه ايبار بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الإسباني.

سجل له لويس سواريز "هدفين" في الدقيقتين 19 و59، فيما أضاف ليونيل ميسي ثاني الأهداف في الدقيقة 53. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ في المباراة..

رجل رائع - لويس سواريز

الأمر واضح، حين تسجل هدفين وتصنع الثالث وتنال العلامة الكاملة في التقييم، هذا يساوي مباراة رائعة.

لويزيتو تصدر صناعة اللعب بـ3 تمريرات مفتاحية، كما انتزع جميع تدخلاته الأربعة، مباراة مذهلة من جانب الأوروجوياني.

أيضاً قدم كوتينيو مباراة عكس ما سبق بالآونة الأخيرة، سواء بصناعة الهدف أو مجمل المباراة.

رجل مخيب - جونزالو إسكالانتي

بلا شك كانت ليلة وسط ايبار هي الأسوأ، خصوصاً إسكالانتي الذي تصدر قائمة التعرض للمراوغة بـ4 مرات من أصل 6 محاولات.

أيضاً كما كان التشيلي فابيان أوريلانا هو الأمل الهجومي الأهم على الورق، جاء على أرض الواقع مخيباً للآمال إلى أبعد مدى.