رجل رائع رجل مخيب | برشلونة × إيبار

من هو أفضل وأسوأ لاعب من مباراة برشلونة وإيبار؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

نجح نادي برشلونة في الفوز على إيبار بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ليتصدر ترتيب الليجا.

برشلونة سجل هدفيه عن طريق أنطوان جريزمان وليونيل ميسي وهما الثنائي الذي لم يسجل أي هدف للبلوجرانا خارج "كامب نو" بينما جاء الثالث عن طريق لويس سواريز.

ولعب النادي الكتالوني بأقل مجهود له وظهر أكثر من لاعب بأفضل أحواله بينما تراجع مستوى إيبار بصورة كبيرة.

وفي التقرير الآتي نستعرض أبرز وأسوأ لاعب في لقاء برشلونة وإيبار.

رجل رائع - أنطوان جريزمان

ساهم أنطوان جريزمان في الأهداف الثلاثة التي سجلها برشلونة خلال اللقاء سواء بالتسجيل أو الصناعة أو تمريرة ما قبل الهدف.

جريزمان سجل هدفًا من تسديدته على المرمى كما كان الأكثر فعالية في الثلاثي الهجومي وخلق فرصتين سانحتين للتسجيل.

تمريرات الفرنسي كانت ناجحة بنسبة 78% كما كانت تحركاته في النواحي الدفاعية مميزة حتى أنّه استعاد الكرة في 3 مرات وشتتت كرة واحدة.

وبجانب جريزمان، فإن فرينكي دي يونج قدّم مساهمات مميزة طوال اللقاء سواء في النواحي الدفاعية أو حينما تحرر هجوميًا بالشوط الثاني وصنع العديد من الفرص.

رجل مخيب - فابيان أوريانا

رغم أنّ أوريانا هو النجم الأبرز بالنسبة لإيبار لكنّه قدّم مستوى متراجع للغاية خلال اللقاء وفشل في تسديد أي كرة على المرمى.

ولعب أوريانا عرضيتين ولكن على رؤوس مدافعي برشلونة دون أن تمثل الفرص أي خطورة على الإطلاق.

وظهر أيضًا بيدرو ليون بصورة سيئة حتى خروجه في الدقيقة 62 وأهدر فرصة محققة للتسجيل وقتها كانت النتيجة تعادل سلبي.

ومن جانب برشلونة، فإن ليونيل ميسي قدّم شوط أول سيء للغاية وأهدر انفراد بالمرمى كما خسر الكرة في عديد المناسبات وسرعان ما عاد في الشوط الثاني بشكل أفضل وسجل هدفًا وصنع آخر.