رجل رائع - رجل مخيب | برايتون × ليفربول

الأفضل والأسوأ في مباراة برايتون وليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح فريق ليفربول في الحفاظ على مكانته بصدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج متفوقًا على مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط، وذلك بعد تحقيق الفوز على برايتون بهدف مقابل لا شيء أحرزه النجم المصري محمد صلاح. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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أما عن الأفضل والأسوأ في هذه المباراة.

رجل رائع – محمد صلاح

نجح محمد صلاح في الظهور بشكل رائع في أولى مبارياته بعد استلام جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، تلك التي توج بها للمرة الثانية على التوالي متفوقًا على زميله في ليفربول ساديو ماني، وكذلك نجم آرسنال الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

ونجح صلاح في تسجيل هدف المباراة الأول والوحيد من ركلة جزاء، تحصل عليها بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء دفعت مدافع برايتون إلى عرقلته.

وتولى صلاح تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح، ورفع رصيده بها من الأهداف إلى 14 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز متساويًا مع أوباميانج.

وبعيدًا عن الهدف، ظهر صلاح بشكل جيد وخطير على المرمى في أكثر من كرة، وكان محركًا للاعبي خط الهجوم وعنصر قلق لدفاعات برايتون.

رجل مخيب – جوردان هيندرسون

على الرغم من فوز ليفربول وحصوله على ثلاثة نقاط هامة، إلا أنه لم ينجح في تقديم مباراة جيدة، حيث ظهر باستحواذ سلبي ددون خطورة على المرمى.

وتجلى سوء الشكل الذي ظهر به ليفربول في وسط الملعب، وتحديدًا جوردان هيندرسون الذي فشل في صناعة أي فرص، كما أخطأ كثيرًا في التمريرات القصيرة والطويلة.