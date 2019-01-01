رجل رائع - رجل مخيب | بايرن ميونيخ × بوروسيا دورتموند

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مواجهة كأس السوبر الألماني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

نجح بوروسيا دورتمود في حسم لقب السوبر الألماني لصالحه، وذلك بفوزه على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا لأسود الفيستيفاليان، ليخرج دورتموند فائزًا بالمباراة قبل أيام فقط من انطلاق الدوري الألماني في نسخته الجديدة.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة.

رجل رائع – باكو ألكاسير

نجح ألكاسير في مواصلة تألقه بقميص بوروسيا دورتموند، حيث أكد أن تصريحاته بشأن تطلعه لمستقبل أفضل مع الفريق لم تكم مجرد كلمات.

وسجل ألكاسير هدف من ثنائية الفريق، وكان مساهمًا بشكل رئيسي في تسجيل الهدف الثاني والذي سجله الجناج الإنجليزي الشاب جوردان سانشو.

وعلى مستوى المباراة، كان ألكاسير حاسمًا في لمساته وتحركاته التي أزعجت دفاعات بايرن ميونيخ كثيرًا، مما جعله أحد أفضل لاعبي المباراة إن لم يكن أفضلهم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

رجل مخيب – كورينتين توليسو

كان توليسو الحلقة الأضعف في وسط ملعب بايرن ميونيخ خلال اللقاء، حيث قلت مساهمته في البناء الهجومي وأيضًا في التوازن الدفاعي للفريق.



بوروسيا دورتموند بطلاً لكأس السوبر الألمانية بثنائية في بايرن ميونخ



ولم يظهر توليسو بالشكل المنتظر خلال المباراة، ليكون جزءًا رئيسيًا من خسارة بايرن ميونيخ للقب السوبر الألماني في بداية الموسم.