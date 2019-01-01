رجل رائع _ رجل مخيب | بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

تعرف على الرجل الرائع والمخيب في الكلاسيكو الألماني بين بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند

تمكن بايرن ميونخ من إعادة فرض هيمنته على البوندسليجا، وهذه المرة بانتصار جديد على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الكلاسيكو الألماني الذي أُقيم لحساب الجولة الثانية عشر.

وكان بايرن قد تلقى هزيمة قاسية من آينتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية بخمسة أهداف لهدف، كانت سببًا في رحيل المدرب نيكو كوفاتش وتعين هانسي فليك كمدرب مؤقت.

الفوز اليوم يُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح للبايرن محليًا، ويرجح احتمالية بقاء فليك لنهاية الموسم كما أشارت التقارير.

لنتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب في هذه المباراة..

رجل رائع: روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ

قدّم ليفاندوفسكي مباراة ممتازة، وساهم في الفوز من خلال الهدف الأول الذي أحرزه برأسية أكثر من رائعة، إلى جانب تأثيره في الهدف الثاني أيضًا والهدف الثالث المميز.

ليفا أضاع فرصًا كثيرة داخل المباراة وكان النجم الأبرز فيها من جانب بايرن ميونخ، ولولا القليل من سوء الحظ لخرج بحصيلة تهديفية أكبر من المباراة.

رجل مخيب: سانشو - بوروسيا دورتموند

مع بداية المباراة كانت هناك بعض اللمحات والتحركات الخطيرة لبوروسيا دورتموند، لكن مفسدها الأول كان سانشو الذي فضّل الأداء الفردي على الجماعي.

قد تكون للإصابة عامل في خروجه المبكر ونزول جيريرو محله، ولكنه بلا شك قدّم كارثة فنية اليوم بغياب أي نوع من أنواع المساهمة سواءً كانت هجومية أو دفاعية.