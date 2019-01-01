رجل رائع _ رجل مخيب | اليابان × الإكوادور

اختيارات جول للأفضل والأسوأ



اكتفى منتخب اليابان بالتعادل الإيجابي مع خصمه الإكوادوري بهدف لمثله في ختام مواجهات مرحلة مجموعة كوبا أمريكا لحساب المجموعة الثالثة، لتذهب بطاقة الدور ربع النهائي لمنتخب الباراجواي -ثالث المجموعة الأولى-، ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث، بفارق الأهداف فقط عن اليابان.

.والآن مع اختيارات جول للأفضل والأسوأ في المباراة

رجل رائع –شويا ناكاجيما

في الحقيقة، قدم المنتخب الياباني مباراة جيدة جدًا، ولولا سوء طالعه في الشوط الثاني، لخطف هدف العبور للدور ربع النهائي، وهذا بالتبعية يعني أن هناك أكثر من لاعب أبلى بلاءًا حسنًا، عكس المنتخب الإكوادوري، الذي لعب بتحفظ زائد عن الحد، وأكثر هؤلاء المُجيدين، كان مايسترو الوسط شويا ناكاجيما، الذي لعب دورًا محوريًا في استحواذ منتخبه على الكرة في المناطق الأمامية.

🌟 سيداتي ساداتي... لقد انتهى دور المجموعات في كوبا أمريكا



🌟 إليكم دور ربع النهائي.. فمن سيكون بطل هذه النسخة؟🏆 pic.twitter.com/4cr8jSdGey — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، قدم المطلوب منه كرقم 10 بشكل أكثر من رائع، بتحكمه في الكرة كما يريد في الثلث الأخير من الملعب، مع تمريرات متقنة إلى الأمام وليس بشكل طولي، وهو ما سهل عملية خروج الظهيرين، بالأخص الظهير الأيسر سوجيكا، الذي قدم مباراة رائعة على المستوى الهجومي، وقبل كل هذا، تكفل نجم المباراة بتسجيل الهدف، وأيضًا التمريرة التي أهدرها اثنين مهاجمين في آخر 5 دقائق.

رجل مخيب – شينجي أوكازاكي

على مدار الـ66 دقيقة التي خاضها أوكازاكي، لم يشعر أحد بوجوده في الملعب، والدليل أنه المخيب بدون منافس، تشعر وكأن المنتخب الياباني عادت إليه الروح بعد خروج صاحب الـ33 عامًا، أو كأنه كان يخوض المباراة منقوص لاعب، لكن الأكثر إحباطًا بالنسبة لمشجعي اليابان، هو البديل أياسي يويدا، الذي أهدر بمفرده 3 فرص محققة 100%.