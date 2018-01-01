رجل رائع - رجل مخيب | العين × ريال مدريد

الأفضل والأسوأ في مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والعين

فيسبوك تويتر محمد عماد

توج فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية 2018 والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية، وذلك بعد الفوز على الفريق المضيف العين الإماراتي برباعية مقابل هدف.

وعن الأفضل والأسوأ في هذه المباراة.

رجل رائع – سيرخيو راموس

أحرز قائد ريال مدرد سيرخيو راموس هدف ريال مدريد الثالث كعادته برأسية قوية، كما اعتاد أن يكون دائمًا رجل النهائيات، ليتوج بلقبه رقم 20 مع ريال مدريد، ولقبه رقم 23 مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني سويًا.

راموس أيضًا نجح في التصدي لأخطر كرات العين في المباراة، وذلك بعد أن منع تسديدة اللاعب المصري حسين الشحات من الدخول لشباك فريقه من على خط المرمى، وذلك في الدقائق الأولى من المباراة.

تصدي راموس غير من مجريات المباراة، ومنع العين من افتتاح أهداف المباراة وامتلاك زمام الأمور، ليكون رجل المباراة بامتياز.

رجل مخيب – حسين الشحات

قد تكون النجومية نعمة، ولكنها تنقلب أحيانًا لأن تكون نقمة لارتفاع سقف التوقعات دومًا.

حسين الشحات الذي قدم مباراة رائعة أمام الترجي التونسي في ربع النهائي، لم يقدم المستوى المأمول منه أمام ريفر بليت في نصف النهائي، ثم خيب الآمال في النهائي.

اللاعب الدولي المصري قدم مباراة كادت أن تكون جيدة، لولا اللمسة الأخيرة التي حولتها إلى مخيبة، قام بمراوغة رائعة لراموس وكوارتوا ولكنه لم يحسن اللمسة الأخيرة وأهدر فرصة افتتاح أهداف المباراة.

حتى بعد أن حُسمت المباراة لريال مدريد، سنحت أمام حسين الشحات فرصتين لإحراز هدفين ليدخل التاريخ بشكل شخصي، ولكنه لم يحسن أيضًا اللمسة الأخيرة، لذلك لم يقدم الشحات النتيجة المأمولة منه، رغم كونه أحد أخطر الأسلحة الهجومية في المباراة ضد نجوم الميرنجي.