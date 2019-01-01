رجل رائع - رجل مخيب | السنغال × الجزائر

تعرف على أفضل وأسوأ لاعبي مباراة السنغال والجزائر في مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق المنتخب الجزائري الفوز اليوم على نظيره السنغالي بهدف نظيف في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حاليًا.

الفوز جاء بأقدام اللاعب يوسف البلايلي بهدف في الدقيقة الـ ٤٩ من عمر اللقاء وبصناعة من سفيان فيجولي وبشكل مميز للغاية.

إليكم في الأسطر المقبلة اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - يوسف بلايلي

نجم المنتخب الجزائري نجح في تقديم مباراة مميزة للغاية وكان أفضل من في الملعب بين نجوم الفريقين، بما فيهم سفيان فيجولي الذي صنع له الهدف الأول.

وبعيدًا عن الهدف الذي سجله كان بلايلي هو مصدر الخطورة الأساسي الذي نجح من خلاله المنتخب الجزائري في تهديد مرمى المنتخب السنغالي.

بلايلي صوب كرتين على المرمى وكان له دورًا هامًا في الجانب الدفاعي مع المنتخب الجزائري ضد جبهات الهجوم السنغالية.

رجل مخيب - كيربين دياتا

جناح منتخب السنغال كان أسوأ لاعبي الفريقين في الملعب دون أي منازع، ففقد الكرة كثيرًا وكان من أسباب الخسارة.

دياتا فشل في إيصال أي كرة خطيرة لهجوم المنتخب السنغالي ولم ينجح في تصويب أي كرة على مرمى المنتخب الجزائري.

وكان مصدر الخطورة الوحيد هجوميًا للمنتخب السنغالي هو جانب ساديو ماني، وتفطن المدير الفني أليو سيسيه لذلك وقام بإخراج دياتا.