رجل رائع - رجل مخيب | السعودية × اليابان

اليابان يطيح بالمنتخب السعودي خارج كأس آسيا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

انتهت مباراة السعودية واليابان، في دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية، اليوم الإثنين، بفوز الساموراي بهدف دون رد.

وتأهل المنتخب الياباني لمواجهة نظيره الفيتنامي في دور الـ8 من منافسات كأس آسيا، في البطولة المقامة في الإمارات.

ونرصد لكم أفضل لاعب في المباراة وأسوأ لاعب في مواجهة السعودية واليابان

رجل رائع

أحرز تاكيهيرو تومياسو مدافع المنتخب الياباني، هدف الفوز والصعود إلى دور الـ8 بضربة رأس قوية في مرمى محمد العويس حارس الأخضر السعودي.

ويعتبر تومياسو من أفضل اللاعبين في المباراة بعد تصديه للكثير من الهجمات السعودية خلال اللقاء، بمساعدة زميله في الدفاع يوشيدا.

رجل مخيب

قام الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي بإدارة مباراة الأخضر أمام اليابان بطريقة سيئة مما كلفته الخروج من المنافسات.

الجماهير السعودية هاجمت بيتزي بعد عدم إدارة بيتزي المباراة بشكل رائع يجعل المنتخب مستحقًا الصعود إلى الدور القادم في كأس آسيا.