رجل رائع _ رجل مخيب | الجزائر × السنغال

تقييم جول

تّوج المنتخب الجزائري ببطولة الأمم الإفريقية بعد تغلبه على السنغال بهدف بغداد بو نجاح الوحيد، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب "القاهرة الدولي" في آخر ساعات اليوم الجمعة.

رجل رائع | إسماعيل بن ناصر – الجزائر

في حقيقة الأمر، من الصعب جدًا الاتفاق أو الإجماع على لاعب بعينه كرجل للمباراة، هناك من يرى عدلان قديورة، كونه أعطى الاتزان المطلوب في الوسط، بقيادة اللاعبين على أكمل وجه، لعمل جدار عازل بين لاعبي الوسط وماني وناينج، لكن اكتشاف البطولة إسماعيل بن ناصر، هو من صنع الفارق، في معركة الوسط، بمجهود خرافي بكل ما تحمله الكلمة، وكأننا كنا نشاهد نجولو كانتي بقدم يسرى.

ملحمة كروية شاهدناها في استاد القاهرة من محاربي الصحراء.. هنيئًا للشعب الجزائري بهذا الجيل من اللاعبين 🇩🇿👏pic.twitter.com/K4WAQbsldN — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

أقل ما يُمكن قوله، بأن بن ناصر تفانى في إيقاف سافيت من الجبهة اليسرى، بجانب ذلك، كان متنفس للفريق في نفس الجبهة، بتحكم لا يصدق في الكرة، وثقة في النفس، تجلت في تمريراته الدقيقة، وجرأته وهو يتفنن في مراوغة منافسيه في الكرات المشتركة، بمعنى أدق، أكثر جندي بذل مجهود في المعركة.

رجل مخيب | مباي نيانج - السنغال

لم يفعل المطلوب منه، باستغلال أنصاف الفرص في مباراة من المفترض أنها لا تتحمل ضياع أية محاولة أمام المرمى، حيث أضاع فرصتين، واحدة منهما بعدما مر من الحارس رايس مبولحي، ويأتي بدرجة أقل منه ساديو ماني، الذي يُمكن القول بأنه قدم واحدة من أقل مبارياته في الكان.