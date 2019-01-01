رجل رائع .. رجل مخيب | الأهلي ضد الزمالك

تقييم جول

ختم النادي الأهلي موسمه، بحسم البطولة الخاصة بينه وبين غريمه التقليدي الزمالك، بالفوز عليه بهدف نظيف، في آخر 90 دقيقة في أطول موسم في تاريخ الدوري المصري.

رجل رائع .. مدافع الأهلي علي معلول



المباراة بوجه عام، لم ترتق حتى لدرجة متوسطة، خصوصًا على مستوى الشوط الأول، لم تكن هناك ملامح واضحة للاعب بعينه يمكن اختياره كنجم للمباراة، لكن في خضم إحباط المشاهدين من الأداء الباهت لُجل لاعبي الفريقين، ظهر نجم الأهلي الأول هذا الموسم علي معلول، متقمصًا دور البطل كالعادة منذ عودته من الإصابة.

بداية جميلة ومسلية لـ " فيليبي لويس" في فلامنجو البرازيلي😂 pic.twitter.com/ioY9k666LT — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 28, 2019

وبمجرد أن سجل علولو هدف المباراة الوحيد، ظهرت بصمته بمردود دفاعي جيد أمام مواطنه النقاز، بجانب مساهمته في الهجوم، بتمريرات دقيقة طولية ولعب إيجابي في الأمام، ليخطف الأضواء بلمساته الساحرة من حين لآخر فيما تبقى من المباراة، مؤكدًا أحقيته ليكون نجم بطل الدوري الأول هذا الموسم.

رجل مخيب .. جناح الزمالك إبراهيم حسن

كما أشرنا.. المباراة كانت أقل من متوسطة، وهذا يعني أن جل اللاعبين كانوا في أقل حالاتهم الفنية، لكن بالنسبة للقادم من قلعة الدراويش إبراهيم حسن، كان مختفيًا تمامًا، ولم يكن له دور واضح داخل الملعب، من فترة لأخرى كان يعتمد على الحل الفردي، الذي لم يقدم أي إضافة.