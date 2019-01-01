رجل رائع – رجل مخيب | الأرجنتين × البرازيل

من هو الأفضل والأسوأ في مباراة الأرجنتين والبرازيل

خسرت الأرجنتين مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل بثنائية نظيفة لتفشل في الوصول للنهائي الثالث على التوالي.

وسجل الهدفين كلًا من جابريل خيسوس في الدقيقة 19 وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 71.

البرازيل لم تقدم المستوى المبهر ولكن نجحت في اللعب على المرتدات والفوز رغم تفوق الأرجنتين.

وشهدت المباراة تألق العديد من اللاعبين وظهور البعض الآخر بمستوى مخيب.

وفي التقرير الآتي نستعرض أفضل وأسوأ لاعب في اللقاء.

حسرة دولية وهزيمة لقب جديد لـ "ميسي" 🤦‍♂️



البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.🏆#CopaAmerica pic.twitter.com/XbUOhJuE73 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

رجل رائع -

ميسي قدّم كل شيء في مباراة البرازيل سواء فيما يتعلق بالتسديد على المرمى أو صناعة الفرص ولكن القائم وأليسون تمنع وحرمه من التسجيل.

على مستوى الأرقام، ميسي هو أكثر من سدد على المرمى من الفريقين بالتساوي مع لوتارو مارتينيز إلا أنّ واحدة من تسديداته جاءت في القائم.

كما كان الأكثر خلقًا للفرص بين الفريقين بواقع 4 فرص وحتى في الثنائيات كسب 12 مرة من أصل 20 كأفضل لاعب في المباراة.

لو أرادنا اختيار لاعبًا من البرازيل، فإن الدور الذي قام به داني ألفيس على المستوى الدفاعي والهجومي كان رائعًا للغاية وأثبت أنّ العمر مجرد رقم، ويكفيه أنّ الهدف الأول كان من مجهود فردي كبير للاعب.

رجل مخيب - أنخيل دي ماريا

لو هناك اختيار لأكثر لاعب مخيب للأرجنتين في البطولة فإن دي ماريا يستحقها، فلم يقدم أي شيء في المباريات التي شارك فيها سواء أساسيًا أم بديل.

بنزوله في الشوط الثاني، لم يظهر دي ماريا بالصورة المطلوبة وتسبب في إهدار العديد من الفرص دون القدرة على بناء الهجمات.

من جانب الأرجنتين، هناك أيضًا أكونيا الذي ظهر بشكل سيء قبل مغادرته وحتى رباعي الدفاع سواء بازيلا أو أوتامندي أو فويث أو تاليافيكو فلم يكونوا في أفضل أحوالهم.

المنتخب الأرجنتيني لعب أفضل مباراة له في كوبا أمريكا 2019 ولكنّه أخفق في بعض الأوقات والمحصلة كانت خروج من نصف النهائي.