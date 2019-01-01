رجل رائع - رجل مخيب | اتحاد جدة × الهلال

تعرف على الأفضل والأسوء في مباراة الاتحاد والهلال بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الهلال فوزًا هامًا على نظيره اتحاد جدة، بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب "الجوهرة المشعة".

وواصل الهلال تعزيز صدارته للدوري السعودي ويبتعد أكثر عن الوصيف النصر، بعد الفوز على العميد على أرضه ووسط جماهيره.

ونرصد لكم أفضل وأسوء لاعب في كلاسيكو السعودية، الذي أقيم اليوم بين الهلال والاتحاد.

رجل رائع

شارك في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، وتمكن الإيطالي جيوفينكو في فرض نفسه في اللقاء حيث في أول لمساته للكرة في الملعب شكل خطورة كبيرة على مرمى العميد.

وبعد دخوله فقط بدقيقتين، أرسل جيوفينكو ركنية رائعة تمكن جوميز من خلالها إحراز هدف الهلال الاول وصناعة الثاني للدوسري وخطف الثلاثة نقاط وتعزيز صدارته للدوري السعودي للمحترفين.

رجل مخيب

لم يقدم عبدالعزيز البيشي جناح اتحاد جدة المنتظر منه خلال مباراة الهلال، ليساعد فريقه في خطف أي نقاط من متصدر الدوري السعودي.

وكان البيشي يعد من اللاعبين الذين كان يعتمد عليهم سلافين بيليتش المدير الفني لاتحاد جدة لصناعة الفارق أمام الهلال.