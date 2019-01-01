رجل رائع - رجل مخيب | إشبيلية × ريال مدريد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة الأسبوع الخامس لليجا..

تغلب ريال مدريد على مضيفه إشبيلية بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإسباني.

سجل الهدف الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 64، وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – كريم بنزيما

كالعادة مؤخراً يظهر الفرنسي حين يحتاجه الفريق، تسديدته الوحيدة التي أتت على المرمى من أصل 3 كانت لقطة الهدف.

بنزيما قدم تمريرتين مفتاحيتين وكان كالعادة المحرك الأول لخط الميرينجي الأمامي.

رجل مخيب – فرانكو فازكيز

الإيطالي اختفى تقريباً طوال المباراة، لم يصنع أي فرصة، لم يقدم لإشبيلية سوى تدخل صحيح من أصل اثنين.

صحيح أنه بلغ 93% في دقة التمرير، إلا أنهم بـ13 تمريرة ناجحة من أصل 14 فقط.