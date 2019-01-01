رجل رائع - رجل مخيب | أياكس × ريال مدريد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة ريال مدريد أمام أياكس أمستردام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح ريال مدريد في حسم مواجهة الذهاب أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، حيث فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد على معقله يوهان كرويف آرينا في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز اقترب ريال مدريد بشكل كبير من العبور إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة الإياب في سانتياجو بيرنابيو.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ في هذه المباراة

هكذا أشعلت جماهير أياكس الأجواء خارج فندق ريال مدريد فجر اليوم 🔥



(🎥: IG/amsterdamcasuals) pic.twitter.com/3AncW8BKVw

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ فبراير ٢٠١٩

رجل رائع – فينيسيوس جونيور

واصل النجم البرازيلي الواعد تقديم أداء رائع وهذه المرة في دوري أبطال أوروبا، حيث كان محورًا هامًا في فوز ريال مدريد على أياكس الليلة.

وشارك فينيسيوس جونيور لمدة 75 دقيقة، نجح فيها في القيام بـ 7 مراوغات صحيحة وصنع 3 فرص والأهم من ذلك صنع هدف المباراة الأول لكريم بنزيما.

وعلى المستوى الدفاعي كان فينيسيوس جونيور عنصر ضغط رائع سواء في مناطق ريال مدريد الأمامية أو الخلفية، مما جعله أفضل لاعب في ريال مدريد بشكل ملحوظ الليلة.

رجل مخيب – جاريث بيل

تم اختيار اللاعب الويلزي كرجل مخيب في كثير من المرات خلال الفترة الأخيرة، وها هو يواصل وضع علامات استفهام إضافية حول أدائه.

جاريث بيل لم يظهر بالشكل المطلوب على المستوى الهجومي، وكذلك من حيث المردود الدفاعي، ليضطر سولاري إلى استبداله بحثًا عن مردود أفضل.