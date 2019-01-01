النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

رجل رائع – رجل مخيب| أياكس أمستردام × توتنهام هوتسبر

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
الأفضل والأسوأ في مباراة أياكس أمستردام وتوتنهام هوتسبر

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حقق فريق توتنهام هوتسبر فوزًا تاريخيًا على مضيفه أياكس أمستردام بثلاثية مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل للمباراة النهائية بعد الخسارة في الذهاب بهدف مقابل لا شيء.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

فالنسيا منجم المدافعين لفرق أوروبا

اختيارات المحررين

رجل رائع – لوكاس مورا

Lucas Moura, Tottenham

النجم البرازيلي قدم مباراة ستخلد اسمه في تاريخ النادي للأبد، لم لا، فهو قاد توتنهام هوتسبر لخوض نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بهاتريك تاريخي في الشوط الثاني فقط من المباراة.

ما لم يحققه مورا مع باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم، حققه مع توتنهام وهو الوصول للمباراة النهائية.

رجل مخيب – أندريه أونانا

Andre Onana Ajax

قدم حارس فريق أياكس أمستردام أندريه أونانا مباراة متواضعة، تسبب في خطأ فادح أسفر عن هدف توتنهام الثاني الذي عاد به للمباراة، وكانت قرارته طوال المباراة طائشة من خروج غير موفق أو تمركز سيء، وهو ما انعكس بالتوتر على مدافعي الفريق.

إغلاق