رجل رائع - رجل مخيب | أوساسونا × برشلونة

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة الأسبوع الثالث لليجا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل أوساسونا الصاعد حديثاً مع ضيفه برشلونة بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لليجا.

تقدم روبرتو توريس في الدقيقة السابعة لأوساسونا، وتعادل أنسو فاتي في الدقيقة 51، ثم تقدم برشلونة بهدف أرتور في الدقيقة 64، قبل أن يعود توريس بالتعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - كارلس بيريز

مهاجم لاماسيا الواعد لا يزال يثبت نفسه خطوة تلو الأخرى، رغم أنه كاد يمنح برشلونة الفوز ولم يستطع في الدقائق الأخيرة.

بيريز صنع هدفي البلوجرانا في اللقاء، وأظهر جرأة كبيرة ينقصها إتقان التنفيذ المكتسب مع الوقت، إذ نجح في 3 مراوغات من أصل 7، ونجح في تدخل وحيد من أصل 7 أيضاً.

رجل مخيب - نيلسون سيميدو

الظهير البرتغالي قدم شوطاً سيئاً للغاية، نعلم أن إرنستو فالفيردي لا يفضله في معظم الأوقات، ومن الممكن أن يقصيه تكفيراً عن أخطاء روبرتو كما حدث الموسم الماضي أمام فالنسيا.

ولكن تلك المرة كان خروج سيميدو مع نهاية الشوط الأول ونزول الواعد أنسو فاتي تحركاً جيداً، ليس فقط لأن فاتي سجل لاحقاً، بل لأن مباراة سيميدو لم تكن الأفضل.