رجل رائع – رجل مخيب | أوروجواي × تشيلي

من هو أفضل وأسوأ لاعب بين تشيلي وأوروجواي؟

خطف إيدنسون كافاني هدف فوز أوروجواي على تشيلي في لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليتصدر السيليستي المجموعة الثالثة.

بهذه النتيجة، يتصدر أوروجواي المجموعة الثالثة ويواجه بيرو في 29 يونيو المقبل بينما يصطدم تشيلي بكولومبيا.

المباراة شهدت إثارة كبيرة وتألق لعدد من العناصر في وقت لم يقدم فيه البعض المستوى المتوقع.

وفي التقرير الآتي نستعرض أفضل وأسوأ لاعب في المباراة.

رجل رائع - أليكسيس سانشيز

سانشيز كان اللاعب الأفضل في المباراة من جانب الفريقين، وذلك بسبب مساهماته الهجومية في صناعة اللعب وكذلك التسديد.

أليكسيس سدد كرتين على المرمى وبلغت نسبة دقة التمريرات 76% ونجح في 4 مراوغات من أصل 9 محاولات.

لاعب مانشستر يونايتد انتصر في التحام وحيد واستعاد الكرة 3 مرات طوال المباراة وكان قائدًا للاروخا ومصدر الخطورة الجقيقية.

ومع تراجع مستوى فاراجاس الذي لم يكمل المباراة، فإن أليكسيس تحمل عبء قيادة هجوم بطل كوبا أمريكا في آخر نسختين.

رجل مخيب - لويس سواريز

لويس سواريز لم يظهر بقوته المعتادة أمام تشيلي رغم تألقه في مباراتي إكوادور والياباني..

كافاني وسواريز لم يكونا في أفضل أحوالهما لكن الأخير أهدر فرصة سهلة سانحة للتسجيل في الشوط الأول بعد مرواغة لحارس اللاروخا، بينما سجل مهاجم باريس سان جيرمان هدف الفوز.

ولم ينجح الثنائي في تمرير أي كرة صحيحة بينهما طول الشوط الأول.

سواريز لم يسدد أي كرة على المرمى وحاول 5 مرات المرواعة ولكنّه لم ينجح سوى مرتين فقط.

كما فاز صاحب الـ 32 عامًا بثلاث ثنائيات وبلغت نسبة دقة التمرير 88%.

لويزيتو أيضًا فشل في الحفاظ على سجله من التسجيل المتتالي في كوبا أمريكا بعد أن أحرز في آخر 4 مباريات لعبها.