رجل رائع - رجل مخيب | أرسنال وولفرهامبتون

تعادل جديد محبط للمدفعجية بملعب الإمارات

اكتفى فريق أرسنال بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي جمعته على ارضه بولفرهامبتون، بالجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

المهاجم الجابوني بيير أيمريك أوباميانج سجل الأول للمدفعجية، قبل ان يُعادل المكسيكي راؤول خيمينيز النتيجة لفريقه بالشوط الثاني من اللقاء.

رجل رائع - راؤول خيمينيز

مهاجم ولفرهامبتون كان اللاعب الأكثر تهديداً للمدفعجية في العديد من اللقطات، وتوج مجهوده بالهدف في النهاية.

اللاعب قام بـ8 محاولات تسديد على مرمى أرسنال، وفاز بـ6 التحامات هوائية، وقطع الكرة بنجاح 3 مرات.

أدوار المكسيكي في خطة المدرب نونو إسبيريتو لا تعتمد فقط على تسجيل الأهداف، بل مساعدة زملائه بخلق المساحات وهذا ما فعله بجدارة.

رجل مخيب - أليكساندر لاكازيت

وعلى الجانب الآخر قدم الفرنسي واحدة من أسوأ مبارياته مع أرسنال، حيث جاءت معظم قراراته خاطئة في الثلث الأخير.

لاكازيت أضاع أكثر من فرصة سانحة أمام المرمى خاصة في الشوط الأول، ليقرر مدربه أوناي إيمري بتبديله والاعتماد على جابريل مارتينيلي بالشوط الثاني.