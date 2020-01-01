رجل رائع - رجل مخيب | أرسنال ومانشستر يونايتد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

نجح أرسنال في تحقيق انتصار هام عندما حسم قمة الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بالانتصار بهدفين مقابل لا شيء على ضيفه مانشستر يونايتد.

وبذلك حقق المدير الفني الجديد للجانرز مايكل أرتيتا انتصاره الأول مع الفريق بعد تعادل وهزيمة أمام كل من بورنموث وتشيلسي على التوالي.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة.

رجل رائع – نيكولاس بيبي

قدم نيكولاس بيبي واحدة من أفضل مبارياته مع أرسنال على الإطلاق وأفضل أداء فردي له منذ بداية الموسم الذي شهد العديد من الانتقادات لمستواه.

وسريعًا، وقبل انقضاء 8 دقائق بعد صافرة انطلاق شوط المباراة الأول، نجح الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي في تسجيل الهدف الأول لصالح أرسنال مترجمًا بذلك أفضلية الفريق.

وواصل بيبي التألق وكان قريبًا من صناعة الهدف الثاني بعدها مباشرة بعد مجموعة من المراوفات المتتالية وتمرير كرة عرضية سددها أوباميانج بعيدًا.

واستمرت مراوغات بيبي وصناعته للفرص وانطلاقاته في ظهر دفاعات مانشستر يونايتد والبحث عن الثغرات حتى غادر في منتصف شوط المباراة الثاني تحت تصفيقات الجماهير.

رجل مخيب – ماركوس راشفورد

حضر ماركوس راشفورد أحد أفضل لاعبي مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي وهداف الفريق وقوته الضاربة الأولى عن المشهد لأول مرة هذا الموسم فيما يتعلق بمواجهات الـ 6 الكبار.

وشهدت المباراة اختفاء لماركوس راشفورد الذي اعتاد الظهور في المباريات الكبيرة، ولكنه في مواجهة أرسنال لم يكن في يومه وكان أحد أسوأ اللاعبين على أرضية الميدان.

ولم يقدم راشفورد سوى مراوغة واحدة ناجحة ولم يقنع على مستوى التحركات والمشاركة في اللعب، وساعد على ذلك سوء مستوى بقية اللاعبين وعدم القدرة على صناعة الفرص، ولكن الحل الفردي الذي كان يحمله في أوقات كثيرة غاب هذه المرة.

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وعلى ذلك انتهت المباراة بفوز أرسنال الذي عوض خسارة الجولة الماضية في ديربي لندن أمام تشيلسي محققًا أول فوز له مع المدرب الجديد مايكل أرتيتا.