رجل رائع - رجل مخيب | أرسنال × فولهام

الأفضل والأسواً في فوز كاسح لأرسنال على فولهام بالدوري الإنجليزي

نجح فريق أرسنال في استعادة الانتصارات مرة أخرى بالدوري الإنجليزي، بعد الفوز على فولهام 2/1، بالجولة الحادية والعشرين من البطولة.

الهدف الأول جاء عن طريق السويسري جرانيت جاكا، والثاني للفرنسي أليكساندر لاكازيت العائد مرة أخرى للتشكيل الأساسي، بينما أحرز الثالث آرون رامسي، قبل أن يختتم بيير أيميريك أوباميانج الرباعية.

وأما هدف فولهام فجاء عن طريق مهاجمه أبو بكر كامارا في منتصف الشوط الثاني.

رجل رائع - كولاسيناك

بعد مباراة كارثية ضد ليفربول، تمكن الدولي البوسني من استعادة بريقه مرة أخرى ضد فولهام.

كولاسيناك كان عنصر أساسي في الأهداف الثلاثة الأولى لأرسنال، بفضل انطلاقاته المميزة على الجانب الأيسر.

ورغم بعض الهفوات الدفاعية، فظهير أرسنال هو الأحق بلقب رجل المباراة من بين الجميع.

رجل مخيب - توريرا

مرة أخرى يظهر الأوروجوياني لوكاس توريرا بمستوى متواضع، استمراراً لسلسلة سقوطه في الأسابيع الأخيرة.

توريرا تسبب في الهدف الأول لفولهام لتصبح النتيجة 2/1، ليهدد الضيوف ارسنال بخسارة الثلاث نقاط.