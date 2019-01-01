رجل رائع - رجل مخيب | أتلتيك بيلباو × برشلونة

الأفضل والأسوأ في افتتاح الدوري الإسباني

بداية محبطة لبرشلونة في الدوري الإسباني، بعد الوقوع في فخ الخسارة بهدف نظيف أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، في إطار الجولة الأولى من المسابقة.

أبرز ما في المباراة كان غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة بالكامل، وتعرض لويس سواريز للإصابة، وأداء متواضع لمعظم نجوم البرسا، وهدف بالوقت القاتل لأصحاب الأرض.

رجل رائع - أريتز أدوريز

ربما بذل رافينيا مجهوداً كبيراً منذ نزوله في الشوط الأول على حساب سواريز، وكان أكثر اللاعبين محاولة على المرمى.

الموقف اختلف تماماً بدخول المهاجم المخضرم صاحب الـ38 عاماً، بهدفه الرائع من مقصية في شباك تير شتيجن.

دقيقة واحدة فقط من نزوله لأرض الملعب، كانت كافية لسحب البساط من الجميع والتتويج رجلاً للمباراة.

رجل مخيب - أنطوان جريزمان

غياب ميسي عن المباراة والإصابة المبكرة لسواريز، تجعل الفرنسي مطالباً بصناعة الفارق في مثل هذا الاختبار الصعب.

جريزمان اختفى تماماً عن الصورة، ولم يكن له أي دور بارز أو فاعلية كبيرة بالثلث الأخيرة، ويبدو أنه في حاجة للمزيد من الوقت للتأقلم.

الدولي الفرنسي قام بـ3 محاولات على المرمى، ولكنها لم تكن بالخطورة الكافية لهز شباك أصحاب الأرض، وتأثر بلعبه في مركز المهاجم الصريح بعد خروج سواريز.