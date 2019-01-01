رجل رائع_رجل مخيب | أتلتيكو مدريد وبرشلونة

تعرف على الرجل الرائع والمخيب لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني..

أنقذ ميسي برشلونة من براثن أتلتيكو مدريد وأحرز هدفًا حاسمًا في الثواني الأخيرة منح البرسا به انتصار غالٍ على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني .

مباراة كانت كبيرة من الفريقين لكن تدخل في النهاية ميسي وحسمها، في الوقت الذي تعملق فيه شتيجن كما كان معتادًا في الآونة الأخيرة، سيناريو بات محفوظًا عند متابعة مباريات برشلونة تحت إمرة إرنستو فالفيردي.

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الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب في هذه المباراة..

رجل رائع: تير شتيجن - برشلونة

إذا كنت تبحث عن الرجل الذي غيّر من نتيجة المباراة، فهو تير شتيجن بدون شك، فلولا الحارس الألماني لخرج أتلتيكو بالنقاط الثلاث من دون معاناة تذكر.

لكن شتيجن في الشوط الأول على وجه الخصوص قام بتصديين إعجازيين منح بهما فريقه فرصة البقاء في المباراة، ولم يتوقف عن التألق في الشوط الثاني أيضًا.

رغم أن ميسي قدم مباراة مميزة كعادته وكذلك موراتا وكوكي من ناحية الروخيبلانكوس، إلا أن شتيجن كان الأكثر تميزًا بما قدمه من أداء لا يحدث كل يوم.

رجل مخيب: أنطوان جريزمان - برشلونة

أداء مخيب جدًا للآمال من قبل جريزمان، فكان برشلونة وكأنه يلعب بـ10 لاعبين، لا مردود هجومي يذكر، ولا حتى عودة للدفاع، مستوى قد يكون أقرب وصف له هو "مزري" لا يجعله أبدًا أساسيًا في فريق مثل برشلونة.

لم يكتف جريزمان بالمردود الضعيف، بل كان سببًا في إفساد أغلب الهجمات الكتلانية ولعل الكرة في الشوط الثاني التي أتت له أمام المرة وسددها على الطائر كمثل أي لاعب هاوٍ، قد تعنون الأداء المتواضع الذي قدمه.