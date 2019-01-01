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الدوري الإنجليزي الممتاز

رجل رائع - رجل مخيب | آرسنال × تشيلسي

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الأفضل والأسوأ في لقاء آرسنال وتشيلسي في البريميرليج

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حقق آرسنال انتصارًا هامًا في ديربي العاصمة لندن، وذلك بعدما أسقط ضيفه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اختيارات المحررين

وظهر آرسنال بشكل رائع ونجح في السيطرة على ضيفه تشيلسي، وفي نفس الوقت الضغط عليه وخلق المحاولات واحدة تلو الأخرى على مرماه.

وسجل آرسنال هدفيه عبر أليكساندر لازكازيت و لوران كوسينلي، ونجح في الحفاظ على هذا التقدم حتى إطلاق حكم اللقاء لصافرة نهايته.

 وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ في تلك المباراة..

 

رجل رائع .. أليكساندر لاكازيت

Laurent Koscielny Arsenal 2018-19

ظهر لاكازيت بشكل رائع كعادته في الآونة الأخيرة، ونجح في إزعاج دفاعات تشيلسي طوال المباراة بتحركاته وتمركزه ولمساته المثمرة للكرة.

وسجل لاكازيت هدف المباراة الأول بطريقة رائعة بعد استلام وترويض وتسديد في زاوية صعبة، في لقطة غيرت كثيرًا في سيناريو المباراة.

ولك يكن الهدف هو البصمة الوحيدة للاكازيت خلال هذا اللقاء، حيث تعددت محاولاته على المرمى خاصة في الشوط الأول وأيضًا تمريراته المفتاحية.

 

رجل مخيب .. إيدين هازارد

Eden Hazard Chelsea 2018-19

لم يكن هازارد سيئًا لهذه الدرجة، ولكنه كان سيئًا مقارنة بإيدين هازارد الذي نعرفه ويعرفه الجميع، وذلك نظرًا لأن اللاعبين الكبار يقيمون بشكل خاص.

هازارد لم يكن فعالًا كمهاجم وهمي على الورق، ونجح أوناي إيمري في إعطاء التعليمات للاعبيه من أجل غلق المنافذ على هازارد وقطع الإمداد عنه.

هازارد لم يقم بالتمريرات المفتاحية وصناعة الفرص كما هو معهود، ولم يظهر في التسديد على المرمى سوى في مرات كان عدم الظهور فيها شيئًا أفضل.

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