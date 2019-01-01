رجل رائع_رجل مخيب | يوفنتوس وأودينيزي

تعرف على الرجل الرائع والمخيب خلال انتصار يوفنتوس على أودينيزي في الدوري الإيطالي..

لم يجد يوفنتوس صعوبة في عبور بوابة أودينيزي، وحقق انتصارًا عريضًا بثلاثية لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

الانتصار كان هامًا بعد التعرقل الذي أصاب كتيبة ساري بالهزيمة من لاتسيو في الجولة الماضية وبعد التعادل مع ساسوولو قبلها، مما مهد الطريق لكتيبة أنطونيو كونتي، الإنتر، للوصول إلى قمة ترتيب الكالتشيو.

اليوفي قدّم مباراة مميزة حقًا على مختلف الأصعدة، فيما كان أودينيزي ضيفًا مسالمًا وضعيفًا للغاية..

الآن نتعرف على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

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رجل رائع: جونزالو هيجواين - يوفنتوس

مباراة كبيرة جديدة من الدولي الأرجنتيني الذي يثبت يومًا تل والآخر أن قرار استمراره في اليوفي كان مفيدًا للنادي وصحيحًا للغاية، فهو يشكل قيمة هجومية كبيرة يبرهن عليها في كل مباراة يشارك فيها.

الأمر لا يتعلق فقط بصناعته لهدف، بل إن البيبيتا يُبدع بكل لمسة ويظهر وكأنه شاب في العشرين من عمره، من تابع مباراة أودينيزي سيدرك مدى إيجابية تأثيره وعبقريته.

لا يجب الإغفال أيضًا عن ميريه ديميرال قدّم مباراة أكثر من رائعة وبرهن أنه يستحق الفرصة في دفاعات اليوفي، وكذلك كان كريستيانو رونالدو من أبطال المباراة بما قدمه ولولا الحظ لسجل الهاتريك المأمول، لكن يظل هيجواين هو الظاهرة الاستثنائية اليوم.

رجل مخيب: برام نويتينك - أودينيزي

الحقيقة أن اختيار لاعب واحد من أودينيزي كالأسوأ هو أمر صعب، فالفريق بشكل عام قدّم أداء زهيدًا وسيئًا للغاية، ولكن يمكن القول بأن الدفاع كان أسوأ ما في الضيوف رغم اعتمادهم على 5 مدافعين لمواجهة طوفان الهجومي اليوفينتيني.

نويتينك كان الرجل الأقل في كتيبة أودينيزي، ولم يتمكن من فرض الرقابة بصورة مقبولة سواء على رونالدو أو هيجواين، مما كان سببًا رئيسيًا في خطورة شبه دائمة على مرمى فريقه.