رجل رائع_رجل مخيب | مانشستر يونايتد وأستون فيلا

تعرف على الرجل الرائع والمخيب في مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا ضمن الدوري الإنجليزي..

يبدو وأن مانشستر يونايتد سيواصل وجوده داخل النفق المظلم لفترة ليست بالقصيرة، فاكتفى الفريق بتعادل مخيب للآمال أمام أستون فيلا بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ضعيفة جدًا من مانشستر، والذي لم يقدم ما يشفع له بتحقيق الثلاث نقاط حتى وإن هيمن على الشوط الثاني، ولكن ظلت الخطورة شبه غائبة إلا في فرص خطيرة، بينما قدّم أستون فيلا مباراة للتاريخ ولا سيما في شوط المباراة الأول.

الآن نستعرض معكم الرجل الرائع والمخيب في هذه المباراة..

رجل رائع: محمود حسن تريزيجيه - أستون فيلا

مباراة كبيرة من الدولي المصري، فرغم حلوله بديلًا إلا أنه كان أفضل من الأساسي بالأداء العظيم الذي قدمه.

لولا سوء الحظ لأحرز هدفًا تاريخيًا في شباك دي خيا بعد التسديدة القوية التي تصدى لها القائم، إلى جانب أدواره الدفاعية الملحوظة ونشاطه على الصعيد الهجومي.

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زميله جريليتش أيضًا قد يكون من رجال المباراة، إلى جانب الحارس هيتون الذي قدّم مباراة قوية وساهم في خروج فريقه بنقطة ثمينة من معقل الشياطين الحمر.

رجل مخيب: فريد - مانشستر يونايتد

في الواقع دائمًا ما يكون الأمر صعبًا عند اختيار اللاعب الأسوأ في مانشستر يونايتد، وفي هذه المباراة تحديدًا، كان الفريق في حالة لا يرثى لها من جميع النواحي.

لكن يظل فريد هو الأسوأ على الإطلاق مناصفة مع زميله أندرياس بيريرا، كلاهما يجعل منتصف ملعب اليونايتد وكأنه خالٍ من اللاعبين، سوء دفاعي لا يصدق وأداء هجومي بشع معتاد منهما، وإن كان اليوم فريد يتفوق في السوء.