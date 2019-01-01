رجل رائع_رجل مخيب | مانشستر سيتي وتشيلسي

تعرف على الرجل الرائع والمخيب في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي..

تمكن مانشستر سيتي من تحويل تأخره بهدف لفوز غالٍ بهدفين على حساب مضيفه تشيلسي، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الانتصار له قيمة غالية بالنسبة للسيتي، حيث جعله يحافظ على آماله في الحفاظ على لقب البريميرليج من خلال مطاردته لليفربول والفارق بينهما 9 نقاط لمصلحة كتيبة يورجن كلوب.

وبشكل عامٍ فإن تشيلسي أيضًا قدّم مباراة مميزة للغاية تحت إمرة المدرب فرانك لامبارد، ولولا خبرة لاعبي السيتي وبعض التفاصيل التكتيكية البسيطة لخرج الفريق اللندني بنقطة على الأقل من ملعب الإمارات.

الآن نتعرف على الرجل الرائع والرجل المخيب في هذه المباراة..

رجل رائع: رياض محرز - مانشستر سيتي

قدّم رياض محرز واحدة من أفضل المباريات له بقميص مانشستر سيتي، حيث كان مصدر الخطورة الأول، واللاعب الحاسم الأهم في فريق المدرب بيب جوارديولا.

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حتى إن أُغفل عن الهدف الرائع الذي سجله، فيمكن ملاحظة مدى التأثير الذي قام به الدولي الجزائري من خلال تمريراته الحاسمة وتحركاته العبقرية وبالتأكيد مهارته الفذّة التي شكلت الخطورة الأكبر على مرمى كيبا.

لقد جلب محرز الانتصار للسيتي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواء من خلال الهدف الذي أحرزه أو من خلال الخطورة التي شكلها على مدار الـ 90 دقيقة.

رجل مخيب: تامي أبراهام - تشيلسي

على الرغم من أن فريق تشيلسي كله قدم مباراة كبيرة، لكن نقطة الضعف الوحيدة كانت ممثلة في المهاجم الصريح الوحيد، تامي أبراهام.

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أبراهام لم يقدم ما كان منتظرًا منه من ناحية الارتداد السريع من الدفاع للهجوم، أو إنهاء الهجمات أو حتى التحركات من أجل فتح المساحات، بل ساهم في أن يجعل هجوم تشيلسي في حالة سلبية إلى حد ما.

أيضًا وجب لفت الانتباه إلى أن رحيم ستيرلينج كان من أسوأ اللاعبين في هذه المباراة، ولكن قد يكون الدولي الإنجليزي محظوظًا إلى حد كبير كون أن فريقه انتصر والبعض قد يغفل عن الأداء الرديء الذي ظهر به.