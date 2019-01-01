رجل رائع_رجل مخيب | ليفربول وولفرهامبتون

تعرف على الرجل الرائع والمخيب لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز..

حقق ليفربول فوزًا مهمًا على ضيفه ولفرهامبتون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد في إطار فعاليات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة كانت صعبة للغاية فولفرهامبتون كان خصمًا عنيدًا وقويًا وشكّل الخطورة في أكثر من لقطة، لكن خبرة الريدز حسمت الأمور لصالحهم بهدف ساديو ماني.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب في هذه المباراة..

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رجل رائع: جو جوميز - ليفربول

مباراة كبيرة من الدولي الإنجليزي الشاب أكد فيها على أن النقص في دفاعات الريدز لن يسبب خطورة، فقد كان صمام الآمان وظهر في أكثر من لقطة بصورة المنقذ لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

جوميز استطاع أن يحمي الريدز من هدف محقق بعد انفراد راؤول خيمينيز بمرمى أليسو، فلولا التدخل المميز من في اللحظة الأخيرة لتوجهت الكرة إلى شباك الليفر.

أيضًا وجبت الإشادة بجهود أليسون بيكر والذي تألق في أكثر من فرصة وواصل الأداء المذهل في حماية عرينه، في الوقت نفسه فقد قدّم نيفيز من ولفرهامبتون مباراة كبيرة وظلمته النتيجة والهدف الملغي.

رجل مخيب: ساديو ماني - ليفربول

على الرغم من أن اللقطة المضيئة الوحيدة في المباراة أتت من خلاله، لكن قدّم ماني أداءً سيئًا للغاية طوال المباراة، فبدا الإجهاد والمعاناة واضحة عليه، وتسبب في تصعيب الأمور على الريدز بإضاعته لعدد من الفرص السهلة.

ماني لم يكن في كامل تركيزه وأخطأ في أكثر من كرة أمام المرمى، وبسبب توقفت أكثر من هجمة سهلة لليفربول، ولكن إجمالًا، كان هذا هو حال روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح أيضًا، لكن ماني كان الأكثر بروزًا على أي حال.