رجل رائع_رجل مخيب | لاتسيو ويوفنتوس

الأفضل والأسوأ في السوبر الإيطالي

حقق لاتسيو بطولة السوبر الإيطالي، بعد فوزه على يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف.

وكرر نسور العاصمة الإيطالية، الفوز على يوفنتوس بنفس النتيجة في أقل من ثلاثة أسابيع.

نستعرض معاً في التقرير التالي، الأبرز والأسوأ في مباراة السوبر الإيطالي.

رجل رائع سيناد لوليتش

جناح لاتسيو، كان من نجوم المباراة وشكل جبهة قوية شكلت خطورة على فريق السيدة العجوز ونجح في تسجيل هدف الفوز.

صاحب الـ 33 عاماً، تمكن من صناعة فرصتين محققتين لفريقه، وبلغت دقة تمريراته 70%.

رجل مخيب بليز ماتويدي

متوسط ميدان يوفنتوس قدم مباراة سيئة اليوم، وتسبب بشكل كبير في الهدف الأول على فريقه، عندما أخطأ في التغطية على مهاجم لاتسيو وهو يسدد الكرة.

اللاعب الفرنسي، لم يظهر اليوم بشكل لا دفاعي ولا هجومي، لم يكن له أثر واضح في وسط الملعب، مما جعل ساري يقوم باستبداله في الشوط الثاني.

ويجب ألا ننسى رودريجو بيتانكور، متوسط ميدان السيدة العجوز، الذي تسبب بتهوره في ركلة حرة في آخر المباراة تسببت في الهدف الثالث للفريق العاصمي وحصل على بطاقة حمراء.