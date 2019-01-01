رجل رائع_رجل مخيب | إنتر وفيورنتينا

نستعرض معاً الأفضل والأسوأ في مباراة إنتر وفيورنتينا

خطف فيورنتينا تعادلاً مثيراً أمام إنتر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في الجولة الـ 16 من السيري آ.

مباراة اليوم حسمها أصحاب الأرض لصالحهم في الدقائق الأخيرة، ليعطلوا مسيرة النيراتزوري في صدارة الترتيب.

نستعرض معاً في الأسطر التالية، الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع دوشان فلاهوفيتش

صاحب الـ 19 عاماً لم يشارك إلا لمدة 30 دقيقة، ولكنها كانت كافية لتغيير مسار المباراة بهدفه القاتل.

استغل اللاعب الصربي، بطيء دفاع إنتر في الثواني الأخيرة وانطلق خلف الدفاع حتى وصل إلى مشارف منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية في الشباك.

رجل مخيب ميلان شكرينيار

مدافع إنتر لم يكن في يوم، وكان المسؤول عن استقبال فريقه هدف التعادل في اللحظات الأخير بعدما رفض التدخل على مهاجم فيورنتينا وعرقلته قبل أن يسدد في الشباك.

وبالأرقام فشل شكرينيار في منع لاعبي فيورنتينا من التسديد في أي مرة، ولم ينجح إلا في تدخل وحيد.