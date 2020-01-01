رجل رائع_رجل مخيب | أتليتك بلباو وبرشلونة

ودع برشلونة، كأس ملك إسبانيا بعد هزيمة من أتليتك بلباو، في دور ربع النهائي بهدف نظيف.

وبعد مباراة الليلة، اكتمل عقد الفرق المتأهلة لنصف النهائي، والتي خلت من الأندية الكبير إذ تواجد غرناطة وميراندس وريال سوسيداد وأتليتك بلباو.

الآن نتعرف سويًا على الأفضل والأسوأ في مباراة الليلة.

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رجل رائع – أوناي سيمون

حارس أتليتك بلباو، كان له فضلاً كبيراً في وصول فريقه إلى نصف نهائي البطولة، بعد تألقه ووقوفه كحائط صد أمام طوفان برشلونة.

سيمون نجح في الشوط الثاني، في إبعاد هدفين محققين من جريزمان وميسي، ليطير بفريقه إلى نصف نهائي البطولة.

رجل مخيب – تيرشتيجن

على النقيض، حارس برشلونة لم يكن في يومه وكاد أن يتسبب في استقبال فريقه أكثر من هدف بسبب خروجه الغير مبرر وأخطائه القاتلة.

كلفت أخطاء تيرشتيجن، إصابة زميله في الفريق جيرارد بيكيه في منتصف الشوط الثاني، بعدما تدخل عليه بالخطأ ووقع المدافع الإسباني قبل أن يغادر الملعب بعدها.