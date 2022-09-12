رجل المهام الصعبة .. تشيلسي يُخطط لخطف كامبوس من أنياب باريس

تشيلسي يرغب في التعاقد مع لويس كامبوس المستشار الفني لباريس سان جيرمان

يرغب مجلس إدارة تشيلسي الجديد، تحت رئاسة تود بولي، في التعاقد مع لويس كامبوس المستشار الفني لنادي باريس سان جيرمان.

وأعلن تشيلسي عن تولي جراهام بوتر القيادة الفنية للفريق خلفًا للألماني توماس توخيل الذي تمت إقالته من منصبه مؤخرًا.

ولم يبدأ تشيلسي هذا الموسم بالشكل المتوقع، حيث يقع في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد عشر نقاط.

تشيلسي يفكر في خطف لويس كامبوس

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن تود بولي، مالك نادي تشيلسي أجرى اتصالات مع لويس كامبوس المستشار الفني لباريس سان جيرمان، حيث يريد بولي أن يكون كامبوس المدير الرياضي الجديد للبلوز.

والتقى بولي بكامبوس عدة مرات خلال الصيف وبالتالي يريد إحضاره إلى لندن، حيث أنه على دراية كاملة برؤيته الثاقبة في ملف التعاقدات ويعتبر الحصول على خدماته رصيدًا كبيرًا لإدارته الجديدة.

يريد الأمريكي تعيين المدير الرياضي الجديد في نوفمبر، حيث تُعد هذه الفكرة طموحة لكنه سيجد صعوبة في تجسيدها.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على بولي إقناع كلًا من كامبوس ومسؤولي باريس سان جيرمان لتحقيق أهدافه بالتعاقد مع رجل المهام الصعبة.