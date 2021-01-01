"رُب ضارة نافعة" .. معضلة وسط الملعب في الزمالك بين إمام عاشور وفرجاني ساسي

أزمة كبيرة يعيشها نادي الزمالك بسبب موقف فرجاني ساسي الغامض مع الفريق

سقوط واحدة من أوراقك الهامة يدخلك في حيرة كبيرة لكيفية تعويضها بما يعوضها جيدًا، ولكن ماذا لو لم يكن هناك بديل؟، فبالتأكيد سيؤثر عليك بالسلب.

سقوط فرجاني ساسي من بين العناصر الأساسية للزمالك المصري خلال المباريات الأخيرة، لا يشك أحدًا قبل حدوثه تأثيره السلبي والكبير على أداء الفريق، لصعوبة تعويضه بلاعب آخر داخل فريق الزمالك.. ولكن!

"رب ضارة نافعة" .. لسان حال الجماهير البيضاء مؤخرًا، بعد غياب فرجاني ساسي عن صفوف الفريق بسبب أزمات تمديد عقده مع الفريق، حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع الإدارة حتى وقتنا هذا، حيث ظهر لهم فارسًا جديدًا في صفوف فريق مدرسة الفن والهندسة يسمى إمام عاشور.

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ساسي في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، لعب 4 مباريات فقط، لم يسجل أي هدف وصنع واحدًا وساهم في صناعة 4 فرص على المرمى.

حاول ساسي على مرمى الخصم في الموسم الحالي، خلال 4 مباريات شارك في 2 كبديل، محاولتين منهم واحدة فقط بين القائمين والعارضة، وصلت تمريرات التونسي إلى 138 منها 107 صحيحة بنسبة 77.5 %، ولم يحقق أي اعتراض على كرات الخصم.

بعد دخول ساسي في أزمته، ظهر فرس الرهان لدى البرتغالي جايمي باتشيكو وهو إمام عاشور الذي شارك بجوار طارق حامد بدلًا من التونسي، بدلًا من مركزه الجناح.

عاشور قدم مستويات جعلت بعض الأصوات تطالب بتثبيته بجانب طارق حامد خلال الفترة المقبلة، خاصًة بعد أن ظهر بشخصية "المدفعجي" وحسم 6 نقاط هامة للزمالك أمام طلائع الجيش والمصري على التوالي.

إمام عاشور لعب 6 مباريات خلال الموسم الحالي أساسيًا في جميعها، سجل 3 أهداف وصنع 1 وحاول على مرمى المنافسين 15 مرة منها 5 بين القائمين والعارضة، ليقدم مردودًا لم يتوقعه أحد من الجماهير.

وعلى المستوى الدفاعي ظهرت قوة إمام عاشور الذي حقق 5 اعترض لتسديدات الخصم، ونسبة تمريراته الصحيحة جيدة حيث مرر 309 تمريرة صحيحة من إجمالي 368 بنسبة 84 % تقريبًا، وفاز في التحامين هوائيين.

ومن الأرقام المميزة لإمام عاشور، أنه أكثر اللاعبين في الزمالك خلال الموسم الحالي حتى الآن، حقق استخلاصات للكرة من الخصم بـ108 مرة بفارق 3 كرات عن طارق حامد.

فبالنظر إلى الأرقام، نجدها أنها تجيب على السؤال الذي تردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، من يشارك في الفترة المقبلة فرجاني ساسي أم إمام عاشور.

بالطبع ساسي لديه خبرة كبيرة في المباريات على المستوى المحلي والإفريقي، ويظهر في أوقات عصيبة للغاية، ولكن أيضًا بالنظر لإمام عاشور نجد أن منح البرتغالي باتشيكو حلولًا كثيرة داخل الملعب على المستوى الدفاعي والهجومي بورقة واحدة فقط، وهو ما كنا نجده في ساسي بعض الخلل الدفاعي وقتما يكون التونسي أداءه متراجعًا نسبيًا.

ولكن، تواجد الثنائي هام جدًا للزمالك، فمن الطبيعي أن الزمالك يستفيد من لاعب مثل إمام عاشور بعدما خلق لنفسه سلاحًا قويًا وهو التسديدات المميزة له خلال المباريات الأخيرة، وأيضًا من فرجاني ساسي الذي يكون له دورًا كبيرًا لتنظيم خط وسط الفريق وبداية صناعة اللعب، وهو ما يخلق معضلة داخل الفريق ولكن معضلة إيجابية أن الأبيض يمتلك أكثر من حل وهو ما ينفعه خلال البطولات المختلفة.