رب ضارة نافعة .. برشلونة قريب من فابيان رويز بعد فقدان فاينالدوم

فابيان رويز إلى برشلونة؟

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي برشلونة قد اقترب من التعاقد مع متوسط ميدان نابولي فابيان رويز بعد ضياع فرصة ضم نجم ليفربول جورجينيو فاينالدوم.

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عن قرار النجم الهولندي جورجينيو فاينالدوم بالانضمام لباريس سان جيرمان بشكل نهائي.

جاء هذا عقب أن قدم الفريق الفرنسي عرضًا قيمته تتجاوز ضعف عرض برشلونة، ولا يوجد نية لدى النادي الكتالوني برفع عرضه.

وأوضح الصحفي أن النادي الفرنسي سيقوم بالفحوصات الطبية الخاصة باللاعب خلال الساعات المقبلة، وسيتم الإعلان عن الصفقة.

وردًا على ذلك قالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية إن برشلونة قد بدأ بالفعل في البحث عن الخطة "ب" بعد ضياع فرصة ضم متوسط الميدان الدولي الهولندي.

لاعب خط الوسط الإسباني فابيان رويز بات أحد أبرز المرشحين للانتقال إلى النادي الكتالوني من أجل تعزيز وسط ملعب الفريق الذي عانى في هذا المركز مؤخرًا.

وأكدت الموندو ديبورتيفو أن الأمر تخطى مجرد الاهتمام، حيث أوضحوا أن نادي برشلونة على اتصال بالفعل بوكيل اللاعب، وفقًا لهذه المعلومات، قد يبدأ نادي برشلونة المفاوضات مع نابولي قريبًا.

على الرغم من الاتصالات المستمرة بين إدارة نادي برشلونة ووكلاء فابيان رويز، يدرك النادي الكتالوني صعوبة العملية ومدى صعوبة التفاوض مع دي لاورينتيس رئيس نابولي.

لكن النادي الإيطالي خرج من سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في اللحظات الأخيرة ولا يستبعد الفريق الكتالوني إمكانية فتح الباب أمام خروج محتمل لمتوسط الميدان بعد الغياب عن أعرق المسابقات الأوروبية.

في إيطاليا أكدوا أن نابولي لن يسمح له بالخروج إلا مقابل مبلغ يقارب 50 مليونًا على الأقل وهو شرط بالنسبة لدي لاورينتس، وهو أمر بعيد المنال تمامًا عن برشلونة في الوقت الحالي.

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