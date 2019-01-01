ربيع ياسين يتحدث عن أهمية مواجهة مصر وغينيا

مصر تواجه غينيا وديًا قبل الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث ربيع ياسين مدافع منتخب مصر والأهلي السابق، عن مواجهة الفراعنة اليوم أمام غينيا، الودية، وأهميتها قبل كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني، في أخر تجاربه الودية قبل كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق الجمعة المقبلة، بمشاركة 24 منتخبًا.

وقال ياسين في تصريحات تلفزيونية: "مواجهة غينيا هامة جدًا للفراعنة، وسيستفيد منها المنتخب المصري بشكل كبير، حيث ستضع اللمسة الأخيرة على تشكيل الفريق".

وأضاف: "المباراة سوف تقدم شكل جديد للفراعنة بغض النظر عن النتيجة، ولكن ستساهم في تحديد عناصر التشكيل الأساسي للفراعنة".

واختتم ياسين: "كل ما يهم منتخب مصر في مواجهة غينيا، هو الشكل الهجومي والدفاع، والجوانب الخططية الذي يرغب أجيري في تطبيقها".

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ويبدأ منتخب مصر مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي في لقاء الافتتاح، الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي.