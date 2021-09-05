رباعي أرجنتيني قد يجبر البرازيل على الانسحاب من السوبر كلاسيكو!

ما هي أزمة السوبر كلاسيكو؟

يبدو أنّ المواجهة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 قد يتم إلغاؤها واعتبار السيليساو منسحبًا.

البرازيل على موعد مساء اليوم، الأحد، مع الأرجنتين في السوبر كلاسيكو الأول منذ خسارة أصحاب الأرض نهائي كوبا أمريكا في يوليو الماضي أمام التانجو، ليرفع ليونيل ميسي أول لقب له بقميص بلاده.

ولكن هناك تهديدات تمنع قيام المباراة واعتبار البرازيل منسحبًا بسبب رباعي من منتخب الأرجنتين. فما هي القصة؟

الصحة البرازيلية ترفض إشراك 4 لاعبين من الأرجنتين

أصدرت وزارة الصحة البرازيلية بيانًا رسميًا ترفض خوض 4 لاعبين من الأرجنتين قادمين من الدوري الإنجليزي في المباراة بسبب مخالفة قواعد جائحة كورونا.

وبحسب البيان فإنّ البرتوكول يجبر أي لاعب قادم أو مر بدول مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيرلندا الشمالية والهند خلال آخر 14 يومًا من المشاركة في أي نشاط والبقاء في حجر صحي.

وأوضح البيان أنّه رغم قدوم طائرة الأرجنتين من فنزويلا، لكن هناك 4 لاعبين جاءوا من هذه الدول وكانوا هناك في الفترة الماضية وبالتالي لا يحق لهم التواجد على الأراضي البرازيلية أو المشاركة في اللقاء.

ورغم عدم تحديد أسماء هؤلاء اللاعبين في البيان الرسمي لكنه بالطبع يخص إيميليانو مارتينيز وإيمي بوينديا من أستون فيلا وجيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو من توتنهام.

ما هو موقف الاتحاد الأرجنتيني؟

اعترض الاتحاد الأرجنتيني على إمكانية حرمان الرباعي من المشاركة في اللقاء وترحيلهم من البرازيل.

وأصدر بيانًا أكد فيه أنّه حصل على موافقة من اتحاد أمريكا الجنوبية على مشاركة اللاعبين وتواجدهم في قائمة اللقاء، وبالتالي لا يوجد أي سبب يجبر التانجو على حرمان اللاعبين من خوض التصفيات.

وفي حال رفض البرازيل الامتثال للقرار فقد تعود بعثة منتخب الأرجنتين بالكامل إلى البلاد ويتم اعتبار المنتخب منسحبًا ومنح نقاط اللقاء إلى الأرجنتين بجانب إمكانية تعرضه لعقوبات أخرى.

لماذا تواجه البرازيل أزمة مع إنجلترا؟

وكان المنتخب البرازيلي قد سبق واعترض على قرار الدوريات الإسباني والإنجليزي والإيطالي بمنع اللاعبين السفر إلى بلاده بسبب جائحة كورونا.

ورغم أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم وقف بجانب المنتخبات وسمح للاعبين بالانضمام لبلادهم، لكن فرق مثل مانشستر سيتي وليدز يونايتد وليفربول رفضت السماح للاعبيها من البرازيل الرحيل.

ولهذا السبب حُرم السيليساو من الحارسين إيدرسون وأليسون بيكر وكذلك رافينيا من ليدز يونايتد وفابيينو من ليفربول.

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