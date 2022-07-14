رأي غير محايد | كفى سخرية من النساء .. نسيتم 7-1 البرازيل؟

عندما سجلت أليسا روسو الهدف الثامن بالدقيقة 66 بشباك النرويج بلقاء بلادها إنجلترا ضد حفيدات الفايكنج، كانت تكتب تاريخاً جديداً لأن للمرة الأولى يسجل فريقاً ثمانية أهداف كاملة بمنافسات اليورو، سواء للرجال أو السيدات.

ولكن فوز سيدات إنجلترا العريض على النرويجيات تحول لمادة للسخرية، وفتح الباب من جديد للنقاش حول فارق المستويات بين الكرة النسائية وتلك الخاصة بالرجال، بدلاً من الاحتفاء بالحضور المميز الذي تخطى 28 ألفاً في "أنيكس"، أو المستويات المميزة لزميلات لوسي برونز وبقية اللاعبات بالبطولة.

أنا من المؤمنين أنا الكرة النسائية تطورت كثيراً في العشر سنوات الأخيرة، ولكن الفوارق بعد كبيرة مع كرة الرجال، هي في الطريق الصحيح لتقليص الفجوة، وإن كانت هناك عديد العقبات من أجل أن تصبح اللعبة بنفس الحجم والشعبية والاهتمام بقسميها الرجالي والحريمي.

ولكن الحديث عن أن فوز بالثمانية هو المقياس لمستوى اللعبة ليس عادلاً، وكأن لدي الرجال لا نرى مثل تلك النتائج الشاسعة، الدوري الأقوى في العالم، الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد سقوط ساوثامبتون أحد فرق الوسط مرتين بالتسعة في شهور قليلة، وليفربول هُزم 7-2 من أستون فيلا رغم كتيبة يورجن كلوب المدججة بالنجوم، وإذا كان الحديث عن الساحة الدولية، فسباعية ألمانيا الشهيرة على البرازيل في "بيلو هوريزونتي" احتفى العالم بمرور ثمانية أعوام بالتمام والكمال عليها قبل أيام معدودة.

Look away Brazil fans 🫣🇧🇷#OTD in 2014, Germany gave Brazil their 𝐁𝐈𝐆𝐆𝐄𝐒𝐓 defeat in World Cup history 🇩🇪🏆 pic.twitter.com/VGhw2hwZ27 — LiveScore (@livescore) July 8, 2022

يمكنك أن تنتقد الكرة النسائية كما يحلو لك، ولكن أن تستعين بنتيجة لتبرهن على ضعف المستوى لن يساعد حجتك، ويجعلك مجبراً على إعادة حساباتك ومشاهدة المزيد من الكرة في الجانبين النسائي والرجالي!

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