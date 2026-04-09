رايو فايكانو يقترب من بلوغ نصف نهائي دوري المؤتمرات بعد فوزه الساحق على أيك أثينا

أصبح رايو فاليكانو على بعد خطوة واحدة من بلوغ نصف نهائي دوري المؤتمرات. ففي مساء الخميس، فاز النادي الإسباني في مباراة ربع النهائي التي أقيمت على أرضه بنتيجة 3-0 على فريق AEK أثينا. وستُقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في الساعة 21:00 في أثينا. وسيواجه الفائز في هذه المواجهة في نصف النهائي الفائز في مباراة FSV Mainz 05 و RC Strasbourg.

تخطى رايو الدور التمهيدي، بعد أن احتل النادي المدريدي المركز الخامس في مرحلة المجموعات. وفي دور الـ16، تفوق رايو بصعوبة على سامسونسبور التركي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. كما لم يضطر AEK إلى خوض الدور التمهيدي، حيث احتل المركز الثالث في مرحلة المجموعات. وقد أقصى الفريق اليوناني NK Celje في الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

حقق رايو بداية حلمية على أرضه، حيث سجل الهدف الأول بعد دقيقتين فقط. أرسل ألفارو غارسيا الكرة من خط المرمى، ثم سجل إلياس أخوماش - الذي لم يلمس الكرة بشكل جيد - الهدف الأول.

بدا أن فلوريان ليجون، الذي كان قد منع لوكا يوفيتش من التسجيل بصدّة جيدة قبل ذلك بقليل، سيحرز الهدف الثاني بعد عشرين دقيقة. فقد غيّر المدافع الفرنسي اتجاه تسديدة أخوماش بشكل رائع بكعبه، لتسكن الكرة الشباك عبر الجانب الداخلي للعارضة. لكن الهدف ألغي بسبب تسلل واضح.

على الجانب الآخر من الملعب، حصل AEK أيضًا على فرص. ارتطمت رأسية بارناباس فارغا بالقائم بعد أن تصدى لها الحارس أوغوستو باتالا، وانزلق أبو بكر كويتا عندما كان في مواجهة باتالا بمفرده، وبعد ذلك بوقت قصير، تصدى بيب شافاريا لتسديدة كويتا.

قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ضاعف رايو النتيجة، ومرة أخرى كان أخوماش طرفًا في الهدف. هذه المرة، شاهد المهاجم المغربي كيف استغل أوناي لوبيز الكرة المرتدة من تسديدته التي تصدى لها توماس ستراكوشا: 2-0.

لم تشهد الشوط الثاني الكثير من الأحداث. ومع ذلك، تم تسجيل هدف واحد آخر. ارتكب فيليبي ريلفاس مخالفة بلمس الكرة بيده، وبعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، تم احتساب ركلة جزاء. وسجل إيسي بالازون الركلة بنجاح: 3-0. وبذلك، يتعين على فريق AEK بذل جهد كبير الأسبوع المقبل.