رايولا يُغري برشلونة بضم مدافع إنتر

تواصل نادي برشلونة مع مينو رايولا وكيل أعمال ستيفان دي فري لاعب إنتر من أجل تدعيم مركز الدفاع خلال الميركاتو الصيفي.

ويتردد اسم الهولندي دي فري داخل أروقة برشلونة منذ فترة لكن دون الوصول إلى إجراء رسمي حتى الآن.

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى أن النادي الكتالوني حاول إدارج اللاعب في عملية انتقال أرتورو فيدال في 2020 لكن قادة النيراتزوري رفضوا حينها.

ما هو الجديد؟

بحسب ما ورد عن "FC Inter news" فإن اللاعب يرفض العرض المقدم إليه من إدارة إنتر لتجديد تعاقده مع الفريق.

وأضاف التقرير أن برشلونة يسعى لاستغلال الأمر وإغراء اللاعب بالانضمام إلى صفوف "البلوجرانا".

ما هو موقف اللاعب في الفريق؟

المدافع البالغ من العمر 30 عامًا يمتلك عقد مع إنتر الإيطالي ينتهي في صيف 2023 وحتى الآن لا جديد بخصوص المفاوضات.

وشارك المدافع الهولندي مع إنتر هذا الموسم في 24 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها هدفًا في دوري أبطال أوروبا أمام فريق شريف المولودوفي.

ووصل ستيفان دي فري إلى إنتر قادمًا من لاتسيو في صفقة انتقال حر في صيف 2018، وحقق مع الفريق لقب الدوري الموسم الماضي.

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